ЦИК планирует к 29 мая получить ответы регионов о снижении "муниципального фильтра"

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Центризбирком России планирует к заседанию 29 мая получить информацию от всех субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов, по поводу возможности снижения уровня "муниципального фильтра". Об этом ТАСС во вторник сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в конце апреля направила обращения в адрес руководителей законодательных и исполнительных органов власти 16 регионов страны с предложением снизить уровень "муниципального фильтра".

"У нас на следующей неделе будет 29 мая заседание ЦИК. И я думаю, что вся информация [от регионов по снижению "муниципального фильтра"] будет дана 29 числа. Мы надеемся, что регионы найдут возможность и время этот вопрос оперативно сейчас решить", - сказала Гришина.

По ее словам, сейчас у Центризбиркома есть информация о том, что некоторые регионы точно снизят "муниципальный фильтр". "Объективная еще проблема в том, что это [снижение муниципального фильтра] вводится законом субъекта, и это определенная процедура. Где-то эту процедуру можно встроить, а где-то сложно собрать депутатов - все по-разному в разных регионах. Но мы надеемся, что, если будет принято политическое решение, то соберутся депутаты и выразят свою позицию", - пояснила секретарь ЦИК.

"Муниципальный фильтр"

Нормы о "муниципальном фильтре" появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через так называемый муниципальный фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение "муниципального фильтра" приводились такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне. Против "муниципального фильтра" неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие в том числе снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

19 февраля члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома приняли решение о том, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен составлять не более 5%. В конце февраля в кулуарах первого общественного электорального форума Памфилова призвала парламентские партии найти консенсус и выступить инициаторами законопроекта о реформе фильтра и посетовала, что не видит "особой активности" в этом вопросе.

Законопроект о снижении фильтра

В начале апреля депутаты Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о снижении максимального значения "муниципального фильтра" до 5%. По мнению Памфиловой, появление этой инициативы дает возможность для обращения в региональные заксобрания с целью снизить "муниципальный фильтр" в тех субъектах, где в сентябре пройдут выборы.

Кроме того, глава Центризбиркома заверила, что ЦИК не бросает работу по либерализации избирательного законодательства с учетом достигнутого консенсуса на рабочей группе в администрации президента РФ и предпримет "все необходимые усилия", чтобы уже в единый день голосования 8 сентября этого года были облегчены условия регистрации и для представителей партий, и для самовыдвиженцев.