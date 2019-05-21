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Новый посол России в Белоруссии намерен выехать в Минск 2 июня

По словам Дмитрия Мезенцева, на пленарном заседании Совета Федерации 29 мая будет рассмотрен вопрос о сложении его полномочий

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который в настоящий момент является членом Совета Федерации, сообщил, что 29 мая верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о досрочном прекращении его полномочий, а 2 июня он планирует отправиться в Минск.

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"На пленарном заседании Совета Федерации 29 мая будет рассмотрен вопрос о сложении моих полномочий. 2 июня планирую отправиться в Минск", - сказал Мезенцев журналистам. При этом он предположил, что поездка в Белоруссию может состояться и раньше.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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