Дума приняла законы о цифровых участках и пилотном дистанционном голосовании в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Речь идет об открытии так называемых цифровых участков, проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах в Мосгордуму, а также о возможности ручного пересчета голосов после подведения итогов выборов техническими средствами.

Цифровые участки

Первым законом предусматривается создание в столице к единому дню голосования 8 сентября экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Список таких субъектов РФ будет определен Центризбиркомом России.

Цифровой участок должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, необходимо будет заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг. Для прикрепления к обычному участку в границах своего избирательного округа можно подавать заявления также в МФЦ, территориальном или участковом избиркоме.

Как пояснил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев, система подобных цифровых участков "не имеет аналогов в мире". По его словам, первый эксперимент по ее применению пройдет в Москве в единый день голосования 8 сентября. В столице планируется открыть 30 участков, на которых смогут, по предварительным данным, проголосовать жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где будут довыборы в Госдуму.

Выборы в Мосгордуму

Второй закон регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Им оговаривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города. Перечень округов определит Мосгоризбирком, говорится в пояснительной записке.

Эксперимент никак не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи, отмечается в сопроводительных документах.

Электронное голосование будет проводиться на сайте mos.ru "с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы, без использования бюллетеня на бумажном носителе". Москвичам для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление о намерении проголосовать электронным способом, сроки и порядок подачи заявления установит Мосгоризбирком. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень.

Закон является рамочным, вопросы его дальнейшей реализации предстоит решать Мосгордуме и столичному избиркому. Процесс и итоги голосования будут защищены технологией блокчейн.

Подсчет голосов

Третий закон дает право избирательным комиссиям принимать решение о проведении ручного контрольного пересчета голосов после подведения итогов выборов техническими средствами.

Им же предоставляется возможность гражданам, "не имеющим регистрации по месту пребывания (не позднее чем за три месяца до дня голосования), быть включенными в списки избирателей в том регионе, где они будут находиться во время выборов". Соответствующее заявление должно быть подано через систему "Мобильный избиратель", уточнила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Все инициативы были поддержаны Центризбиркомом РФ и внесены на рассмотрение парламента по итогам деятельности рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства.