Полпред в ЮФО назвал неудовлетворительной антитеррористическую защищенность курортов Крыма

ЛИВАДИЯ /Республика Крым/, 21 мая. /ТАСС/. Состояние санаторно-курортного комплекса и общественных мест в Крыму, с точки зрения антитеррористической и пожарной безопасности, остается неудовлетворительным. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на заседании в ходе совещания об обеспечении безопасности предстоящего курортного сезона, которое проводит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В преддверии нового курортного сезона необходимо принять дополнительные меры по безопасности его прохождения. <...> Сохраняется неудовлетворительное состояние антитеррористической защищенности и пожарной безопасности санаторно-курортного комплекса и мест массового пребывания людей в Крыму", - сказал Устинов.

Он уточнил, что проведенные в 2018-2019 годах проверки показали, что нарушения есть в большинстве организаций. В частности, более чем в 70% учреждений документация не соответствует требованиям законодательства в сфере антитеррористической защищенности. Во многих организациях отсутствуют металлодетекторы, ограждения, системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией.

"Причинами <...> является формальный подход руководителей к вышеуказанной работе, дефицит финансирования собственниками, в том числе министерством экономического развития и министерством здравоохранения Республики Крым, а также недостаток квалифицированных специалистов в сфере противодиверсионной защищенности", - отметил полпред.

Детская безопасность

Также Устинов призвал обеспечить безопасность детского отдыха на полуострове. "Прошу присутствующих руководителей силовых структур также уделить внимание вопросам защищенности центра и других объектов для детей от беспилотных летающих объектов", - сказал полпред.

Он добавил, что также сейчас в "Артеке" необходимо завершить строительство ограждения по периметру детского центра. Сейчас оно выстроено на 6,4 км периметра, необходимо еще 0,4 км. Предстоит решить вопросы по выявлению и сносу незаконно построенных объектов на территории "Артека" (на данный момент из 647 известных объектов самовольного строительства снесены 313). Необходимости завершить переселение людей, которые когда-то получили там служебные квартиры и до сих пор проживают в них, уже не работая в центре.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Ежегодно он принимает десятки тысяч детей из разных стран.

Турпоток в Крыму

Власти полуострова отмечают постоянно растущий поток туристов в Крым. 2018 год стал рекордным для региона по этому показателю за последние 25 лет (6,8 млн человек), в нынешнем году цифры также продолжают расти. Как заявил ранее ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив. В частности, на майские праздники власти полуострова планировали принять 250 тыс. туристов, но в реальности регион посетили 302 тыс. человек, что на 40% превысило аналогичный показатель прошлого года.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов.

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