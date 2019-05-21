Посольство России не располагает данными о гражданстве задержанного на Эйфелевой башне

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Власти Франции не обращались в посольство России после задержания мужчины, который забрался в понедельник на Эйфелеву башню и угрожал спрыгнуть. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе посольства РФ.

"Французские власти о данном инциденте посольство не информировали", - ответили там на просьбу прокомментировать появившиеся во французских СМИ публикации о том, что нарушитель порядка - выходец из России. В посольстве уточнили, что полиция обязана информировать диппредставительство страны, гражданином которой является задержанный, только если он сам на этом настаивает. В противном случае стражи порядка могут этого не делать.

Пресс-служба парижской префектуры не смогла ответить на соответствующий вопрос, заявив, что данное дело передано в прокуратуру. От прокуратуры на данный момент ответа не поступало.

Радиостанция Europe 1 сообщила, что мужчина, забравшийся в понедельник на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. По ее сведениям, нарушитель спокойствия находится в статусе просителя убежища во Франции. Во время допроса он сначала изъяснялся на английском языке, а затем перешел на русский.