Патрушев констатировал нарушения в Крыму требований антитеррористической защищенности

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Проверки фиксируют большое количество нарушений требований антитеррористической защищенности объектов и территорий в Крыму, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Проведенные проверки мест массового пребывания людей свидетельствуют о многочисленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства", - сказал Патрушев на совещании, посвященном вопросам обеспечения безопасности Крыма.

Он отметил, что незавершенным остается создание комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. "Не начата работа по разминированию Инкерманских штолен от снарядов времен Великой Отечественной войны. На безотлагательное решение этого вопроса ещё раз указал президент России в апреле текущего года", - сказал Патрушев.