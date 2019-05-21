Слуцкий назвал бесперспективными попытки Киева не допустить возвращения России в ПАСЕ

"Киев объявляет всепарламентскую мобилизацию, чтобы не дать России вернуться в ПАСЕ. Громкое заявление, но в этот раз, надеюсь, бесперспективное. Не сомневаюсь, Украина останется в меньшинстве стран-русофобов", - сказал Слуцкий журналистам во вторник, комментируя заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

При этом российский политик обратил внимание, что "депутаты распускаемой Рады" на самом деле "намерены противостоять здравому смыслу и праву на равенство делегаций". "Россия никогда не просила для себя никаких исключений. Мы настаиваем на увеличении гарантий исполнения парламентских полномочий и отмене возможности дискриминации абсолютно для всех делегаций 47 государств Совета Европы. Именно поэтому мы требуем отмены регламентных норм ПАСЕ о лишении права голосовать", - пояснил Слуцкий.

Он добавил, что решение о возвращении делегации РФ в Страсбург депутатами и сенаторами пока не принято. "Оно будет зависеть от позиции Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, которые проведут свои заседания в конце мая. Если ассамблея будет готова имплементировать в свой регламент заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех стран - членов СЕ, тогда и только тогда мы будем готовы продолжать разговор. Но, считаю, что все предпосылки для красивого решения существуют", - заключил глава комитета.

Как сообщил ряд СМИ во вторник, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужна "максимальная мобилизация" депутатов для полноценного участия украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения РФ в организацию. По его мнению, Киев должен обеспечить полноценную работу украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на предстоящие внеочередные выборы в Верховную раду Украины.