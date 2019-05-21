КПРФ предложила голосовать военным на региональных выборах только по прописке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, запрещающий вносить в списки избирателей на региональных выборах военнослужащих, прописанных в других регионах. Соответствующий документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Коммунисты предлагают ограничить в праве голосовать на выборах губернатора, в заксобрания или на региональном референдуме военнослужащих, место жительства которых до призыва на военную службу было расположено на территории другого субъекта.

"Предлагается не включать указанных военнослужащих в списки избирателей, участников референдума и не учитывать их при определении числа избирателей, участников референдума при выборах в органы государственной власти субъектов РФ, на референдуме субъекта РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время такая норма действует на муниципальных выборах. В них не могут участвовать военнослужащие, проходящие службу по призыву, если их место жительства не располагалось на территории соответствующего муниципалитета.