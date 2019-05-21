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Политический кризис в Венесуэле

Нарышкин считает, что попытка смены власти в Венесуэле, очевидно, не последняя

По словам директора СВР, важно, чтобы законная власть последовательно консолидировала и объединяла население страны

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Попытка смены власти в Венесуэле оппозицией при поддержке США была, очевидно, не последней, уверен директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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"Очевидно, что кризис будет продолжаться. Неудавшаяся попытка оппозиции, поддерживаемая США, очевидно, не последняя", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе, где принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран - участников СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что важно, чтобы законная власть последовательно консолидировала и объединяла население страны. "На мой взгляд, нужно, чтобы власть разговаривала, вела и поддерживала диалог с оппозицией. Надо искать компромисс, - считает Нарышкин. - Этому, безусловно, мешает зловредная политика США по отношению к этой стране".

"Нельзя не признать, что экономическая политика действующей власти Венесуэлы терпит большие неудачи, в этом большая часть того, что привело к политическому кризису, - заметил глава СВР. - Но и, конечно, внешние силы поддержали и разогрели (конфликт - прим. ТАСС) как следует, подкинули дров в огонь".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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