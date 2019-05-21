Нарышкин считает, что попытка смены власти в Венесуэле, очевидно, не последняя

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Попытка смены власти в Венесуэле оппозицией при поддержке США была, очевидно, не последней, уверен директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Очевидно, что кризис будет продолжаться. Неудавшаяся попытка оппозиции, поддерживаемая США, очевидно, не последняя", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе, где принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран - участников СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что важно, чтобы законная власть последовательно консолидировала и объединяла население страны. "На мой взгляд, нужно, чтобы власть разговаривала, вела и поддерживала диалог с оппозицией. Надо искать компромисс, - считает Нарышкин. - Этому, безусловно, мешает зловредная политика США по отношению к этой стране".

"Нельзя не признать, что экономическая политика действующей власти Венесуэлы терпит большие неудачи, в этом большая часть того, что привело к политическому кризису, - заметил глава СВР. - Но и, конечно, внешние силы поддержали и разогрели (конфликт - прим. ТАСС) как следует, подкинули дров в огонь".