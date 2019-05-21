Посол России заявил, что Вена останется важной площадкой переговоров

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский уверен, что Вена останется востребованной переговорной площадкой для российской дипломатии, несмотря на отказ представителей Австрии принять участие в заседании европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Разразившийся внутриполитический кризис в Австрии в выступлениях упоминался лишь вскользь в связи с выходом из "валдайского проекта" в Вене "в последнюю секунду" его австрийских соорганизаторов. В кулуарах, правда, звучал риторический вопрос, придется ли теперь любые новые международные форумы калибра "Валдайского клуба" планировать здесь только, к примеру, на базе ОБСЕ? Ответ, конечно, отрицательный, - написал Любинский в Facebook. - Абсолютно убежден в том, что венская переговорная площадка будет неизменно широко востребована для организации международных контактов любого формата, в том числе российской дипломатией".

20 мая председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий сообщил, что представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку клубу "Валдай" накануне открытия. Изначально в пленарной сессии заседания было заявлено участие генерального секретаря МИД Австрии Йоханнеса Петерлика. VI Европейская конференция "Валдая" началась в австрийской столице во вторник. Как ожидается, ее центральной темой станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.