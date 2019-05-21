Патрушев обсудил вопросы нацбезопасности с главой Крыма и губернатором Севастополя

ЯЛТА, 21 мая. /ТАСС/. Вопросы безопасности и другую проблематику крымского полуострова обсудил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Как сообщили журналистам в пресс-службе аппарата российского Совбеза, в ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения национальной безопасности на территории Крымского полуострова, отдельное внимание было уделено подготовке к туристическому сезону.

Патрушев находится с рабочей поездкой в Крыму, ранее он провел совещание по вопросам безопасности в Крыму.