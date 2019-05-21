МИД России: Иран не нарушил ядерную сделку, увеличив производство низкообогащенного урана

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Увеличение производства низкообогащенного урана не означает, что Тегеран нарушил условия ядерной сделки. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"МАГАТЭ было заранее предупреждено о предстоящих изменениях. Все установленные процедуры соблюдены, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Даже увеличив объемы производства, Иран остается в тех рамках, которые оговорены в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)".

"Иными словами, ситуация не позволяет говорить о нарушении Ираном обязательств, взятых на себя в рамках всеобъемлющих договоренностей", - подчеркнули на Смоленской площади.

Москва рассчитывает, что Тегеран воздержится от новых шагов по приостановлению своих обязательств в рамках ядерной сделки, пока остальные участники ведут работу по ее поддержанию, добавили в МИД.

"Надеемся, что дальнейшей эскалации удастся избежать, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Многое зависит от наших европейских коллег и их способности должным образом отреагировать на озабоченности Ирана, создав условия для поддержания торгово-экономических связей с Ираном заинтересованными европейскими компаниями".

"Рассчитываем также, что пока идет совместная работа, Иран воздержится от дальнейших шагов по приостановке выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - добавили в министерстве.

Кроме того, Москва считает важным созыв Совместной комиссии по ядерной сделке с Тегераном. "В целом перспективы СВПД по иранской ядерной программе вызывают тревогу", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Необходимость созыва заседания Совместной комиссии СВПД все более очевидна. Ожидаем, что оно все же будет назначено, чтобы страны-участницы договоренностей сообща определили пути нормализации ситуации в интересах гарантированного сохранения СВПД", - подчеркнули на Смоленской площади.