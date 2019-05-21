Госсовет Крыма назвал тестом на демократию дело против Порошенко по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Расследование дела о госизмене против экс-президента Украины Петра Порошенко станет тестом на демократию для новой власти в Киеве, считает первый замглавы Госсовета Крыма, глава рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, Ефим Фикс.

Государственное бюро расследований Украины 21 мая возбудило уголовное дело и начало расследование в отношении Порошенко по факту возможной государственной измены в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Уголовное дело в отношении Порошенко будет тестом на демократию и на приверженность европейским ценностям, сохранению мира, о чем украинские власти постоянно говорят", - сказал Фикс ТАСС.

Три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ"). Вечером того же дня по указанию Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения.