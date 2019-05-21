Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном

Стороны обсудили ситуации в Сирии и на Украине, иранскую сделку и конфликт России и ПАСЕ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине с учетом произошедшей в стране смены власти. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Кремля. "Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", - говорится в сообщении. "Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - добавили в пресс-службе Кремля. О законе о языке Путин выразил недоумение отказом рядом стран обсуждать в СБ ООН принятый на Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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"Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинствв", - говорится в сообщении Кремля. Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Об Иране Путин, Меркель и Макрон подтвердили приверженность дальнейшему торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном и отметили важность сохранения ядерной сделки с этой страной. "В ходе обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе отмечена важность сохранения этой договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности. Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере", - сообщает Кремль. Заключенная в 2015 году ядерная сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки. Ровно через год, 8 мая 2019 года, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 15 мая Тегеран официально приостанавливает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке. О ситуации с ПАСЕ

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