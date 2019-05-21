Россия призвала в ООН отказаться от эскалации обстановки в Персидском заливе

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Эскалация обстановки в Персидском заливе должна быть немедленно прекращена. Об этом заявил во вторник зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ираку.

Дипломат обратил внимание на "контрпродуктивные и неприемлемые попытки втянуть Ирак в искусственно нагнетаемую ситуацию вокруг Ирана". "Эскалация обстановки в Персидском заливе должна быть немедленно прекращена, а конфронтация - уступить место диалогу, - указал он. - Ирак имеет право строить и развивать нормальные отношения со всеми соседями".

СБ ООН в ходе состоявшегося во вторник заседания единогласно продлил на год мандат миротворческой миссии в Ираке. "[Совет Безопасности] постановляет продлить до 31 мая 2020 года мандат Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ)", - говорится в принятой резолюции. При этом предполагается, что миротворцы будут "уделять первостепенное внимание предоставлению правительству и народу Ирака консультаций, поддержки и помощи в продвижении инклюзивного политического диалога и обеспечению примирения на общенациональном и общинном уровнях".

И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн приветствовал продление мандата и выразил мнение, что оно будет способствовать дальнейшему улучшению ситуации в стране. "В связи с этим США объявили в марте о выделении $100 млн в бюджет фонда по миростроительству, остальные страны также должны рассмотреть возможность таких взносов", - отметил он. "Рассчитываем, что Ирак продолжит играть позитивную роль в регионе", - заключил дипломат.

Ранее во вторник премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил, что его страна намерена направить делегации в Иран и США для того, чтобы снизить возникшую между этими двумя государствами напряженность. Он указал, что Багдад уже выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытках разрешить кризис между сторонами, каждая из которых заверила, что "не хочет войны". Глава кабмина добавил, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса "очень близка к европейской" - страны Европы призывают к сдержанности и дипломатическому разрешению разногласий.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".