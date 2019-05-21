Путин выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов и проведет совещание с кабмином

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду выступит на съезде Федерации независимых профсоюзов России и проведет очередное совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Съезд начался 20 мая в концертном зале "Измайлово" в Москве, здесь собрались около 700 делегатов со всей страны, представляющие более 20 млн членов профорганизаций и объединений работодателей. Приехали также руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств, представители органов государственной власти. Участники мероприятия обсуждают социально-экономическое положение в стране, вопросы достойной заработной платы, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся, социального партнерства.

В первый день работы съезда перед его участниками выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Минтруда Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и другие. Голикова рассказала о совместной работе правительства и федерации по развитию института социального партнерства, реализации национальных проектов в социально-трудовой сфере, а также о проводимой модернизации центров занятости, положении дел с задолженностью по заработной плате, охране труда.

Топилин же остановился на законопроекте об электронных трудовых книжках, который, как ожидается, будет принят до конца 2019 года. Он также сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года.

Шмаков в своем выступлении предложил ввести в России прогрессивный подоходный налог, что, по его мнению, позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу. Он выступил за возвращение к индексации пенсий работающих пенсионеров.

Совещание с кабмином

В среду Путин также проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станут меры социальной поддержки инвалидов.

С докладом по этому вопросу выступят министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Также участники совещания традиционно обсудят ряд актуальных вопросов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2019 года проработать вопрос о федеральном софинансировании региональных программ по обеспечению доступной среды для инвалидов. Он также поручил профильным ведомствам при подготовке проекта госпрограммы "Доступная среда" на 2021-2025 годы предусмотреть мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов на федеральных объектах в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения.

Властям регионов рекомендовано обеспечить контроль за формированием доступной среды для инвалидов, в том числе принять дополнительные меры по повышению доступности общественного транспорта, и обеспечить региональное софинансирование мероприятий федеральной госпрограммы "Доступная среда".