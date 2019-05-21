СФ рассмотрит законы о цифровых участках, амнистии капиталов и вопрос о статусе Арашукова

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит законы о продлении амнистии капиталов, о доступе родственников в реанимацию и цифровом голосовании в Москве, а также может досрочно лишить полномочий находящегося под стражей сенатора Рауфа Арашукова, который не подал в срок декларацию о доходах.

Кроме того, в рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит министр спорта РФ Павел Колобков с докладом о развитии спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Также члены Совфеда примут решение, освобождать ли от должности заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука, который 18 апреля подал в отставку. В следующем году Сыдорук достигнет предельного возраста пребывания на посту.

Пакет законов о цифровом голосовании

Сенаторы рассмотрят два закона, которые касаются электронного голосования в Москве. Первым документом предусматривается создание в столице к единому дню голосования, который в этом году приходится на 8 сентября, экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам.

Цифровой участок должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, необходимо будет заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг.

Второй закон регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Данный эксперимент никак не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи, отмечается в сопроводительных документах. Электронное голосование будет проводиться на сайте mos.ru с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования бумажного бюллетеня.

Амнистия капиталов и пошлины на скрипки

Одним из самых значимых документов в экономическом блоке, за который сенаторы будут голосовать, является внесенный правительством РФ пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

"Закон направлен на создание благоприятных условий для осуществления перевода активов в российскую юрисдикцию", - говорится в пояснительной записке.

В рамках третьего этапа амнистии физлица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 июня 2019 по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края. Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если деяния, за которые была положена ответственность, были совершены ими до 1 января 2019 года (ранее - до 1 января 2018 года).

Также на пленарном заседании будет рассматриваться закон, снижающий размер госпошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей, а также освобождающий от такой пошлины музыкантов.

Речь в документе идет о струнных музыкальных инструментах и смычках. Льгота будет распространяться на музыкантов, которым из-за частых поездок на гастроли, конкурсы и так далее приходится тратить много денег на пошлины. Закон устанавливает предельный размер платы - 5 тыс. рублей - за выдачу заключения на временный вывоз культурных ценностей. Ранее никаких ограничений не существовало, а пошлина составляла 0,01% от страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей.

Допуск родственников в реанимацию

На заседании Совета Федерации будут также рассмотрены два важных закона в области медицины, которые были приняты Госдумой во вторник, 21 мая. Один из них обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Второй позволяет людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, по решению суда усыновлять уже живущих с ними детей. Аналогичные послабления по решению суда смогут вводиться для усыновителей с диагностированным туберкулезом, с психическими заболеваниями, раком и другими заболеваниями из списка.

Сенаторский "приговор" Арашукову

Членам Совета Федерации предстоит решить, лишать ли досрочно полномочий временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ранее комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов рекомендовала включить в повестку заседания палаты 22 мая вопрос о лишении статуса Арашукова из-за не поданной в срок декларации о доходах и имуществе.

Арашуков 30 января во время одного из пленарных заседаний был лишен неприкосновенности и задержан в здании Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса за организацию двух убийств.