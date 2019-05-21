Лавров обсудит в Бишкеке вопросы безопасности с коллегами из ШОС и ОДКБ

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров примет в среду участие во встречах министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

Рабочий день министра откроется мероприятиями в рамках ШОС (Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан). Их основной задачей станет подготовка заседания Совета глав государств - членов организации 13-14 июня в Бишкеке, после которого председательство в ШОС перейдет к Москве. Как сообщили в МИД РФ, министры также рассмотрят проект итоговой декларации предстоящего саммита, "отражающей совместные подходы к наращиванию практического взаимодействия в рамках организации, а также согласованные позиции по международной и региональной проблематике".

Кроме того, стороны обсудят задачи противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков, а также координацию усилий участников объединения по ситуации в Афганистане и Сирии, на Ближнем Востоке, судьбе иранской ядерной сделки и денуклеаризации Корейского полуострова. В решении всех этих вопросов Россия, а также другая ключевая страна ШОС - Китай - играют особенно важные роли.

В экономической сфере речь пойдет о сопряжении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта "Один пояс - один путь". В Москве и Пекине неоднократно заявляли, что не видят сложностей в одновременном участии государств Средней Азии в реализации обеих этих инициатив, однако по мере продвижения Китая в страны региона этим заявлениям предстоит пройти проверку на практике.

Общая оборона

Практически сразу после завершения мероприятий ШОС состоится встреча глав МИД ОДКБ, в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

По информации российского дипведомства, министры утвердят план работы на ближайший год, в том числе сроки консультаций и перечень планируемых совместных заявлений. Участники встречи также подготовят документы, которые предстоит вынести на осенний саммит организации.

Как правило, решения СМИД ОДКБ заранее согласовываются на экспертном уровне, так что министрам остается их только утвердить. Однако на этот раз вокруг одного из вопросов может развернуться дискуссия: речь идет о назначении нового генерального секретаря организации. Эта вакансия открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этом посту полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении генсеком организации Станислава Зася.

На прошлой неделе и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил, что назначение Зася главой организации с 1 января 2020 года, когда завершается председательство Армении, будет согласовано на встрече СМИД в Бишкеке. Однако в Ереване пока не подтвердили, что готовы согласиться с таким решением. В результате объявление о назначении нового генсека может быть отложено до намеченного на осень саммита.

Многосторонние мероприятия традиционно становятся площадками для двусторонних встреч между представителями стран - участниц соответствующих объединений. Очевидно, двусторонняя программа намечена и у Лаврова, однако на Смоленской площади пока не раскрывают ее деталей.