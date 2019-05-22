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Посольство РФ в Индонезии призвало не посещать в столице места массового скопления людей

В дипмиссии отметили, что в Джакарте у здания Центральной избирательной комиссии запланированы массовые демонстрации

СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. Посольство России в Индонезии рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения в Джакарте мест массового скопления людей в связи с объявлением результатов выборов. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС представители дипмиссии.

"В связи с оглашением официальных результатов президентских и парламентских выборов в Джакарте у здания Центральной избирательной комиссии Индонезии запланированы массовые демонстрации", - отметили в посольстве. "Ввиду риска дестабилизации общественно-политической обстановки российским гражданам в целях личной безопасности настоятельно рекомендуется воздерживаться от посещения мест массового скопления людей до конца мая, строго следовать указаниям представителей правоохранительных органов, избегать конфликтных ситуаций при общении с местным населением", - указали в дипмиссии.

Аналогичные предупреждения также выпустили дипломатические учреждения ряда других государств, в том числе Сингапура и США.

Сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто провели во вторник в центре Джакарты акцию протеста против результатов президентских выборах, победу на которых одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Мирная демонстрация ночью переросла в столкновения с полицией, которая вынуждена была применять слезоточивый газ и водометы. Как сообщила газета The Jakarta Post, протестующие сожгли несколько автомобилей, а также устроили пожар в одном из общежитий, где проживают полицейские.

Официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио заявил в среду, что были задержаны более 20 подозреваемых в организации и участии в беспорядках.

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