Нарышкин заявил, что не исключает возобновления контактов глав разведок России и США

ДУШАНБЕ, 22 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключает восстановления прежнего уровня контактов между руководством разведок России и США. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе, где принимал участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

"Не исключаю, что мы возобновим это взаимодействие на самом высоком уровне", - сказал Нарышкин.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о вероятных контактах глав разведок двух стран, он ответил: "Это возможно".

Нарышкин подчеркнул, что партнерские отношения с разведывательными службами других стран у СВР самые широкие, они никогда не прекращались, в том числе с Центральным разведывательным управлением США. "Чуть больше года назад когда [госсекретарь США Майкл] Помпео был на посту директора ЦРУ, он был гостем у нас, мы встречались с ним в США в Ленгли (адрес штаб-квартиры ЦРУ - прим. ТАСС), обменивались телефонными звонками, беседовали. Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена и разведывательной, и аналитической информацией", - сказал руководитель СВР.

Он назвал это очень важным для формирования более доверительных отношений на межгосударственном уровне.

"Но потом - в основном в силу внутриполитических событий в США, в силу усиления внутриполитического кризиса - контакты эти снизились. Хотя не скрываю, мы продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике", - добавил Нарышкин.

При этом он отметил, что "с руководителями других спецслужб, в том числе и западноевропейских, контакты и взаимодействие на партнерском канале поддерживаются в постоянном и плодотворном режиме".