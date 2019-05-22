Косачев: идея референдума по отношениям Украины с Россией выигрышна для Зеленского

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Идея провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией выигрышна лично для президента Украины Владимира Зеленского, но предмет такого опроса является довольно нелепым, так как проблемы страны не связаны напрямую с российско-украинскими отношениями. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

"Идея президента Украины провести референдум по отношениям с Россией лично для Зеленского, несомненно, выигрышна. Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев. Однако Зеленский справедливо рассчитывает на карт-бланш для тех или иных действий - скорее всего, на нормализацию отношений, судя по опросам", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом, как полагает сенатор, судя по недавним запросам Зеленского к США и Евросоюзу на усиление санкционного давления на Россию, нормализация отношений - не его первостепенная цель.

"Но он прекрасно понимает, что это может дать прямой и быстрый экономический и гуманитарный эффект, который ему нужен как воздух. Но вот предмет референдума довольно нелеп. Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от [бывшего президента Петра] Порошенко, лежат не на российско-украинском треке. Происходящее в наших отношениях производно от внутриукраинского конфликта, от слепой и бездумной ориентации на Запад и от попыток официальной пропаганды представить причиной всех трудностей некую российскую агрессию", - подчеркнул Косачев. Он убежден, что все это можно корректировать без всякого референдума, усилиями самой украинской власти. То же самое, по мнению Косачева, касается и реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, "для которых нужен не плебисцит, а политическая воля и строгое соблюдение своих обязательств".

"Поэтому сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле - дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР. И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями", - заметил глава комитета СФ.

Вместе с тем он с оптимизмом воспринял сам факт, что "чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование".

"Значит запрос на улучшение налицо. Народ устал от вранья про "агрессию", и у Киева есть шанс на перезагрузку", - добавил парламентарий.