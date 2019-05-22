Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

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Решение о досрочном прекращении полномочий Арашукова было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.

По закону сенаторы и депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля предоставлять декларации о доходах и имуществе. После того как выяснилось, что сенатор, находящийся в заключении, не сдал документы, комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов создала рабочую группу, чтобы разобраться с причинами, по которым Арашуков не исполнил эту обязанность. В результате проверки было установлено, что пребывание в СИЗО не могло являться причиной несдачи декларации, такая возможность у него была.

Как отметил глава комиссии Совфеда Юрий Воробьев, в 2015 году была принята "супержесткая норма, по которой несдача или несвоевременная сдача сенатором или депутатом декларации ведет к лишению статуса". "Впервые в истории происходит такое, что мы лишаем парламентария статуса за непредоставление декларации", - уточнил он.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наделил Арашукова полномочиями члена Совета Федерации 18 сентября 2016 года. Срок его полномочий истекал в сентябре 2021 года.