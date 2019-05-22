СФ одобрил закон о праве избирателя голосовать по месту пребывания на региональных выборах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, закрепляющий право голосовать на региональных выборах гражданам, зарегистрированным по месту пребывания. Документ также определяет порядок включения в списки избирателей граждан, работающих вахтовым методом.

Закон закрепляет активное избирательное право на выборах в региональные органы власти и на референдуме граждан России, не имеющих регистрацию по месту жительства, но зарегистрированных по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования. Чтобы иметь возможность проголосовать, гражданин должен будет подать заявление о включении в список избирателей или участников референдума.

Также устанавливается порядок включения россиян, работающих вахтовым методом, в списки по аналогии с избирателями, которые находятся в местах временного пребывания. Для этого избиратель должен будет подать письменное заявление в участковую комиссию не позднее, чем за три дня до голосования.

Кроме того, закон наделяет избирательные комиссии правом обращаться в компетентные органы для проведения проверки кандидата в члены избиркома. На основании такого обращения сотрудники МВД должны будут предоставлять сведения об осуждении и ином факте уголовного преследования кандидата с указанием информации о неснятой или непогашенной судимости, а также о привлечении его к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Документ дает право регионам своим законом устанавливать срок полномочий участковой комиссии, который не может быть меньше 1 года и не должен превышать пятилетнего срока.

"В целом это анализ по итогам уже состоявшихся избирательных компаний. Он направлен на то, чтобы как можно больше наших граждан имели возможность принять участие в голосовании", - отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.