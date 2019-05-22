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МИД России: вступление Ирана в ШОС остается в повестке дня

Посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов отметил, что категорических противников вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества нет

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на правах полноправного члена остается в повестке дня организации. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"В повестке дня вступление Ирана стоит всегда, равно как и Афганистана, равно как и рассмотрение заявок других государств на получение различных статусов, - сказал он. - Эти вопросы постоянно находятся в поле нашего зрения. Другой вопрос, что на данном этапе необходимо продолжить встраивание Индии и Пакистана".

Дипломат пояснил, что речь идет даже не столько о "встраивании" в работу двух новых членов, сколько о том, что первоначальным участникам организации необходимо привыкнуть к работе в новых условиях. "Это сложный процесс, потому что надо привыкать, что могут быть другие позиции, другие взгляды и так далее, это требует времени", - добавил он.

Хакимов отметил, что категорических противников вступления Ирана в ШОС нет. "Есть позиция у каждого государства, есть какие-то нюансы в подходах, - указал он. - Кто-то сегодня, может, говорит нет, а завтра скажет да, также как в свое время не так просто проходило рассмотрение кандидатуры Индии. Долго и упорно эта тема обсуждалась, пока не вышли на консенсус накануне саммита в Уфе, когда наше предложение было поддержано".

Теги
АфганистанИндияИранПакистан
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