Первый форум глав регионов ШОС пройдет в 2020 году в Челябинске

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Первый форум глав регионов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с инициативой создания которого ранее выступила Россия, планируется провести в Челябинске в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Первый форум глав регионов мы планируем в 2020 году. Это будет Челябинск", - сказал он.

По словам Хакимова, форум глав регионов позволит в том числе в рабочем режиме проверить готовность инфраструктуры Челябинска для проведения саммита ШОС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.