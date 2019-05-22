Песков: Москва рассчитывает, что Европа повлияет на Киев по закону о языке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кремль рассчитывает на влияние, которое Европа может оказать на Киев для восстановления прав украинцев, нарушенных законом о языке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона ставит этот вопрос активно, инициативно в ходе своих контактов с европейскими лидерами, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону, чтобы способствовать обеспечению этих прав".

"Мы хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств, - добавил Песков. - Мы знаем, сколько людей говорит на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится".

15 мая бывший в то время президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающий граждан страны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Основатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал этот закон противоречащим международным правовым нормам, сообщив, что оппозиция обратится в Конституционный суд для его отмены.

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине этого закона. За проведение такого заседания выступали Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.