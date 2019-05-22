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Кремль считает непозволительным ультиматум США Турции в связи с покупкой С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию CNBC о том, что США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от С-400
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
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ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кремль считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а саму сделку расценивает как свершившуюся. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию телеканала CNBC о том, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.

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"К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы", - сказал Песков. По его словам, Кремль исходит из того, что руководство Турции, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно называли данную сделку уже свершенной.

"Из этого и исходим, эта сделка реализуется", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщил во вторник CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте, Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. В противном случае США грозят Анкаре самыми негативными последствиями. Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400. Данное предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет, подчеркнули источники телеканала.

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