В Кремле считают референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кремль считает референдум об отношениях с Россией, который предлагают провести киевские власти, внутренним делом Украины. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно, - прокомментировал идею представитель Кремля. - Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией". "Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - констатировал он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков заметил: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность". Отвечая на другой вопрос, в котором говорилось о референдуме по итогам "мирных переговоров" Украины и России, представитель Кремля напомнил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, есть лишь гражданская война на Украине. "Мы ожидаем пояснения, чтобы понять о чем все-таки речь", - добавил он.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил во вторник в эфире телеканала "112 Украина", что президент Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

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