{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В Кремле считают референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Москва ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кремль считает референдум об отношениях с Россией, который предлагают провести киевские власти, внутренним делом Украины. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно, - прокомментировал идею представитель Кремля. - Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией". "Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - констатировал он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков заметил: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность". Отвечая на другой вопрос, в котором говорилось о референдуме по итогам "мирных переговоров" Украины и России, представитель Кремля напомнил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, есть лишь гражданская война на Украине. "Мы ожидаем пояснения, чтобы понять о чем все-таки речь", - добавил он.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил во вторник в эфире телеканала "112 Украина", что президент Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

В новость были внесены изменения (12:13 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Россия выступает за созыв заседания комиссии по иранской ядерной сделке
Пока конкретных дат нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать полностью