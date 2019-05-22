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Рябков заявил, что встреча президентов России и США так или иначе состоится

Замминистра иностранных дел РФ заявил, что Москва не получала конкретных предложений от Вашингтона по встрече лидеров двух стран

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия не получала конкретных предложений от США по встрече лидеров, но саммит так или иначе состоится. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться, - сказал он. - Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть. Видимо, разговор так или иначе состоится".

"Инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована", - отметил Рябков.

Ранее президент США Дональд Трампа заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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