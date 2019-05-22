Россия выступает за созыв заседания комиссии по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Необходимость созыва комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе назрела, пока конкретных дат нет. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы выступаем в пользу проведения этого мероприятия, назрел откровенный разговор. Надо посмотреть друг другу в глаза и понять, что вообще мы собираемся делать в этой связи, - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС о сроках созыва комиссии. - Пока, к сожалению, со стороны координаторов ЕС совместной комиссии должного отклика нет".

При этом он добавил, что США и их союзники продолжают нагнетать обстановку в регионе Персидского залива в надежде на то, что "у кого-то могут сдать нервы".

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.