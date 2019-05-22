Володин пригласил делегацию Республики Конго принять участие в парламентском форуме

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил представителей Республики Конго к участию во втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в июле в Москве.

"Приглашаем делегацию парламента для участия в международном форуме "Развитие парламентаризма", который состоится в начале июля, 1-3 числа. Это позволит нам и познакомиться, и выйти на обсуждение тех вопросов, которые волнуют наши народы", - сказал он в среду на встрече с президентом этой страны Дени Сассу-Нгессо.

"Безусловно, наша парламентская делегация будет присутствовать на этом форуме", - заверил Сассу-Нгессо. По словам президента, делегацию возглавит председатель Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) страны.

В среду Сассу-Нгессо также выступит перед депутатами на пленарном заседании палаты.