Захарова: просьбы Киева к Вашингтону о новых санкциях против России станут большой ошибкой

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Возможные обращения украинских властей к США с просьбой ужесточения санкций в отношении России станут большой ошибкой. Об этом в среду на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, ранее СМИ сообщили о том, что новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал об обращении украинского президента Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с призывом ввести дополнительные ограничительные меры в отношении РФ в ответ на игнорирование российской стороной предложенных Киевом инициатив, в частности, относительно освобождения задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

"Ограничительные меры не влияли и не влияют на принятие Россией решений. Причины неоднократно разъяснялись российским руководством, - обратила внимание Захарова. - Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам - это ошибка. Большая ошибка".

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Богдан в ходе общения с журналистами заявил, что Киев будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России. "Интересно, а предыдущие "дрессировщики" не рассказывали, чем у них все закончилось?" - написала она, указав, что "агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить" могут только ухудшить ситуацию.

Захарова сообщила, что, по ее данным, Москва не получала от команды Зеленского предложений, о которых говорит глава его администрации. "Если будут конкретные предложения от украинской стороны, они будут рассмотрены. Пока их не было. Но российская сторона неоднократно разъясняла последовательность действий в отношении задержанных в Черном море украинских моряков: следствие, суд, решение суда", - пояснила дипломат.

Она призвала новые украинские власти прокомментировать свое отношение к факту наличия на катере "Никополь", задержанном в результате инцидента в Керченском проливе, документа с поставленной упомянутым морякам задачей тайно перейти из Одессы в Бердянск, "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него". Кроме того, Киеву необходимо высказаться на тему убийства россиянина Валерия Иванова в тюрьме "родного для Андрея Богдана" Львова, а также обозначить позицию по делу главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.