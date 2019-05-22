Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра города Иваново начнется 31 мая

ТАСС, 22 мая. Ивановская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на пост мэра города. Прием документов на участие в нем начнется 31 мая, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы города Анна Лобанова.

Полномочия главы Иваново Владимира Шарыпова истекли 19 мая. В настоящий момент он находится в отпуске.

"Сегодня на заседании гордумы было принято решение о том, что прием заявок на участие в конкурсе на пост главы города стартует 31 мая. Дата подведения итогов конкурса пока не определена, ориентировочно это будет в начале июля", - сказала Лобанова, пояснив, что не располагает сведениями о том, намерен ли действующий мэр Владимир Шарыпов принимать участие в конкурсе.

Как уточнили ТАСС в Ивановской гордуме, прием документов от претендентов продлится до 21 июня. "Уже 1 июля пройдет заседание, где члены комиссии проверят документы кандидатов, ознакомятся с их программами концепции развития Иваново и отберут не менее двух лучших авторов. Их кандидатуры вынесут на рассмотрение депутатов заседания гордумы", - сообщила пресс-секретарь гордумы Ирина Берегова.

Шарыпов занимал пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.