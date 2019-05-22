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Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра города Иваново начнется 31 мая

Прием документов от претендентов продлится до 21 июня

ТАСС, 22 мая.  Ивановская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на пост мэра города. Прием документов на участие в нем начнется 31 мая, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы города Анна Лобанова.

Полномочия главы Иваново Владимира Шарыпова истекли 19 мая. В настоящий момент он находится в отпуске.

"Сегодня на заседании гордумы было принято решение о том, что прием заявок на участие в конкурсе на пост главы города стартует 31 мая. Дата подведения итогов конкурса пока не определена, ориентировочно это будет в начале июля", - сказала Лобанова, пояснив, что не располагает сведениями о том, намерен ли действующий мэр Владимир Шарыпов принимать участие в конкурсе.

Как уточнили ТАСС в Ивановской гордуме, прием документов от претендентов продлится до 21 июня. "Уже 1 июля пройдет заседание, где члены комиссии проверят документы кандидатов, ознакомятся с их программами концепции развития Иваново и отберут не менее двух лучших авторов. Их кандидатуры вынесут на рассмотрение депутатов заседания гордумы", - сообщила пресс-секретарь гордумы Ирина Берегова.

Шарыпов занимал пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.

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