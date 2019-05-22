{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко: Турция не может отказаться от контракта о закупке С-400 даже под давлением

По словам спикера Совета Федерации, Анкара дорожит своим суверенитетом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Турция не может отказаться от обязательств по контракту по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400 под давлением кого бы то ни было, так как дорожит своим суверенитетом.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Турция, как я для себя сделала вывод после встречи с президентом, очень дорожат своим суверенитетом. Для них главное, что они суверенное государство и вправе принимать решения, которые им выгодны как государству, отвечают их национальным интересам и интересам безопасности. Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства, они не могут под давлением кого бы того ни было вести себя столь безответственно", - сказала Матвиенко в среду, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Турция отказаться от исполнения условий контракта после ультиматума США.

17 мая в Стамбуле прошла встреча Матвиенко и президента Турции Тайипа Эрдогана. После встречи с Эрдоганом Матвиенко отметила, что турецкий лидер заверил, что Анкара выполнит контракт по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на беспрецедентное давление на республику.

Во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. Вашингтон требует от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400, в противном случае США грозит Анкаре негативными последствиями.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАТурцияРоссия
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Матвиенко: КЧР после лишения Арашукова статуса должна делегировать нового сенатора
Ранее Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова из-за того, что он не подал в срок декларацию о доходах и имуществе
Читать полностью