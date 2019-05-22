Матвиенко: Турция не может отказаться от контракта о закупке С-400 даже под давлением

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Турция не может отказаться от обязательств по контракту по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400 под давлением кого бы то ни было, так как дорожит своим суверенитетом.

"Турция, как я для себя сделала вывод после встречи с президентом, очень дорожат своим суверенитетом. Для них главное, что они суверенное государство и вправе принимать решения, которые им выгодны как государству, отвечают их национальным интересам и интересам безопасности. Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства, они не могут под давлением кого бы того ни было вести себя столь безответственно", - сказала Матвиенко в среду, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Турция отказаться от исполнения условий контракта после ультиматума США.

17 мая в Стамбуле прошла встреча Матвиенко и президента Турции Тайипа Эрдогана. После встречи с Эрдоганом Матвиенко отметила, что турецкий лидер заверил, что Анкара выполнит контракт по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на беспрецедентное давление на республику.

Во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. Вашингтон требует от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400, в противном случае США грозит Анкаре негативными последствиями.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.