Матвиенко: Киев должен договориться с ЛНР и ДНР, а не проводить референдум по России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия приветствует любые позитивные сигналы от украинских властей, нацеленные на нормализацию отношений, однако призвала не перекладывать свои внутренние проблемы на РФ. Она подчеркнула, что власти Украины должны в первую очередь сесть за стол переговоров с населением Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

"Любые позитивные сигналы, которые будут исходить от нового руководства Украины, направленные на нормализацию отношений с РФ, мы приветствуем, потому что мы понимаем, насколько важно восстановить исторические, взаимовыгодные, братские отношения между Россией и Украиной. Но нам бы очень не хотелось, чтобы внутренние проблемы Украины, которых достаточно много, чтобы они в том или ином формате перекладывались на Россию", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она подчеркнула, что Киев должен найти мирное решение внутриукраинского конфликта. "А тут только один путь, здесь Россия ни при чем. Им, в первую очередь, если проводить референдум, надо сесть за стол переговоров с собственным народом, проживающим на территории ЛНР и ДНР. Это первая и главная задача. Никакой внешний игрок не решит за них эту задачу. И строго выполнить минские соглашения. И тогда внутриукраинский конфликт будет разрешен", - отметила Матвиенко.

По ее словам, "не хотелось бы, чтобы благие цели облачались в популистские шаги под видом демократических процедур". "Референдум - это всегда хорошо, но прежде, чем спрашивать мнение людей, надо правильно сформулировать вопрос, изложить, постараться убедить, если есть программа и видение развития страны, внешней политики. А ведь можно поставить вопрос на референдуме так, что будет заранее известен ответ", - сказала спикер Совфеда.

Она считает, что говорить о референдумах и делать выводы о новой власти Украины рано. "Давайте дадим возможность новому президенту сформировать команду, написать программу, определить приоритеты внутренней и внешней политики, определить свои планы, как они собираются нормализовать отношения с РФ", - призвала Матвиенко.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.