Лавров считает, что создание единой системы ПВО ОДКБ займет немного времени

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Завершение процесса по созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен занять немного времени. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"У нас создается единая система противовоздушной обороны, мы сейчас по линии нашего министерства обороны ведем соответствующую работу по двусторонним каналам. Итоги этих переговоров будут потом обобщены в коллективном формате", - сказал Лавров.

"Думаю, что это немного займет времени", - подчеркнул министр.