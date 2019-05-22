Нового сенатора вместо Арашукова должны назначить в течение 10 дней

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Новый сенатор от исполнительной власти Карачаево-Черкесии должен быть назначен в течение 10 дней после вступления в силу решения Совета Федерации о досрочном прекращении полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Новым сенатором может стать один из кандидатов в Совфед, представленных главой республики при избрании, сообщил ТАСС председатель комитета по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций парламента КЧР Ахмат Эбзеев.

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Совет Федерации в среду досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал декларацию в срок. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредставление сведений о доходах и имуществе. Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что Карачаево-Черкесия должна делегировать в верхнюю палату парламента нового сенатора от исполнительной власти.

"Новый сенатор должен быть назначен из "резерва". На сегодняшний день в "резерве" находятся два человека - Иналь Гашоков и Крым Казаноков", - сказал Эбзеев, отметив, что новый сенатор должен быть назначен в течение 10 дней после вступления в силу решения Совфеда о досрочном прекращении полномочий Арашукова.

По словам Эбзеева, если кандидаты из списка откажутся от поста сенатора, то представителем главы республики в Совфеде должен быть назначен депутат парламента КЧР.

Как сообщалось, помимо Арашукова, в список кандидатов в сенаторы от главы КЧР Рашида Темрезова, избранного на новый срок в 2016 году, входили член Совета Федерации Крым Казаноков (ныне депутат думы Черкесска) и зампредседателя гордумы Черкесска Иналь Гашоков.

Согласно закону "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", решение высшей палаты российского парламента о досрочном лишении полномочий сенатора может быть обжаловано.