Лавров надеется, что НАТО откликнется на предложение ОДКБ по деэскалации напряженности

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что НАТО отреагирует на предложение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по деэскалации напряженности в Евроатлантике и Евразии.

"Принято достаточно важное заявление, открытое обращение к странам - членам НАТО от имени государств - членов ОДКБ с предложением всерьез заняться конкретными мерами по деэскалации напряженности в Евроатлантике и Евразии. Там сформулированы конкретные предложения. Будем надеяться, что в натовских кругах к ним отнесутся внимательно и какая-то реакция последует", - сказал Лавров в среду по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Глава МИД РФ в среду находится в Бишкеке, где принимает участие в заседаниях советов министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОДКБ.