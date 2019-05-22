Кандидат от Белоруссии Зась будет рекомендован на пост генсека ОДКБ на три года

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рекомендуют кандидатуру государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася на пост генсека организации на предусмотренный уставом трехлетний срок. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Принято решение рекомендовать главам государств назначить генеральным секретарем ОДКБ господина Зася, государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии, с 1 января 2020 года на трехлетний срок", - сказал он.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении генсеком организации Станислава Зася. Зась посетил Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию, чтобы согласовать свое назначение, однако он долго не получал такого согласования со стороны Армении.