Фото с "остарбайтерами" на мероприятии в Анкаре выдали за снимки депортации крымских татар

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Общество культуры и взаимопомощи крымских татар и Управление по делам турок за рубежом и родственным сообществам при правительстве Турции выдали фотоснимок с "остарбайтерами" (мирные граждане СССР, угнанные на принудительные работы в Германию - прим. ТАСС) за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило в среду в Twitter посольство России в Турции.
"Вчера в Анкаре в гостинице "Шератон" прошло мероприятие по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар. Поражают фотографии, широко использованные организаторами на баннерах и афишах. На фото слева, надо полагать, изображен поезд, на котором вывозили крымских татар в изгнание. На поверку, оказывается, здесь запечатлен не советский паровоз, а американский локомотив конца XIX века, который на европейском континенте никогда не появлялся и к крымско-татарской высылке не может иметь никакого отношения, - отмечается в записи дипведомства. - Но пик цинизма - фотография справа. Это, надо понимать, "беспощадные советские солдаты" сажают в вагоны крымских татар. Однако же, приглядевшись к форме и оружию военнослужащих, равно как и внешнему виду сажаемых в поезд людей, обнаруживаешь, что на фотографии - остарбайтеры - мирные жители, насильственно угоняемые нацистами с восточных территорий в Германию для восполнения нехватки рабочей силы".
Fake photos from Crimean Assosiation: "the deportation of the Crimean Tatars in 1944" turns out to be Ostarbeiters, deported by the Nazis from occupied Central & Eastern Europe to Germany.https://t.co/wI32HJBF8O pic.twitter.com/GGEvddMqhL— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 22, 2019
Посольство РФ также напомнило, что "архивы свидетельствуют, нацистам в этих депортациях нередко помогали крымско-татарские коллаборационисты. Такова и вся остальная "аргументация" в пользу так называемого "крымско-татарского геноцида" - фейковая".
Аналогичный инцидент имел место 21 мая в США, когда украинское посольство в Вашингтоне выдало в Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. О фальсификации сообщило российское посольство в США.
21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.