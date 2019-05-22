Фото с "остарбайтерами" на мероприятии в Анкаре выдали за снимки депортации крымских татар

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Общество культуры и взаимопомощи крымских татар и Управление по делам турок за рубежом и родственным сообществам при правительстве Турции выдали фотоснимок с "остарбайтерами" (мирные граждане СССР, угнанные на принудительные работы в Германию - прим. ТАСС) за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило в среду в Twitter посольство России в Турции.

"Вчера в Анкаре в гостинице "Шератон" прошло мероприятие по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар. Поражают фотографии, широко использованные организаторами на баннерах и афишах. На фото слева, надо полагать, изображен поезд, на котором вывозили крымских татар в изгнание. На поверку, оказывается, здесь запечатлен не советский паровоз, а американский локомотив конца XIX века, который на европейском континенте никогда не появлялся и к крымско-татарской высылке не может иметь никакого отношения, - отмечается в записи дипведомства. - Но пик цинизма - фотография справа. Это, надо понимать, "беспощадные советские солдаты" сажают в вагоны крымских татар. Однако же, приглядевшись к форме и оружию военнослужащих, равно как и внешнему виду сажаемых в поезд людей, обнаруживаешь, что на фотографии - остарбайтеры - мирные жители, насильственно угоняемые нацистами с восточных территорий в Германию для восполнения нехватки рабочей силы".