Глава Минприроды Кобылкин возглавит делегацию России на инаугурации президента ЮАР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин возглавит российскую делегации на инаугурационной церемонии избранного президента ЮАР Сирила Рамапосы. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Церемония инаугурации президента ЮАР запланирована на 25 мая. Представлять нашу страну на торжественном мероприятии поручено министру природных ресурсов и экологии РФ, председателю российской части Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Дмитрию Кобылкину", - сообщили в ведомстве.

Здесь также подчеркнули, что итоги прошедшего 22 мая голосования в нижней палате парламента страны "подтвердили высокий авторитет Сирила Рамапосы и стали свидетельством признания его заслуг и политики руководимой им партии "Африканский национальный конгресс", уже четверть века ведущей южноафриканское государство по пути социально-экономического прогресса".