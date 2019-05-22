Два пункта пропуска появятся на границе идлибской зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Сирии подготовили два пункта пропуска для обеспечения выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации, сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

"В целях обеспечения добровольного и беспрепятственного выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации властями Сирийской Арабской Республики подготовлены к работе пункты пропуска в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу эд-Духур провинции Идлиб", - сказал генерал.

Он отметил, что боевики продолжают обстрелы - за прошедшие сутки они обстреляли 13 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, а также район научно-исследовательского центра в городе Алеппо.

Купчишин добавил, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки провели одну гуманитарную акцию в районе Мухаммед Бек города Алеппо, в ходе которой было выдано 500 продовольственных наборов.

Во вторник боевики под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ) начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков. Кроме того, сирийские боевики неоднократно атаковали российскую авиабазу Хмеймим - последний обстрел был совершен 22 мая. База не пострадала.

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