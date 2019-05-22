МИД РФ: кампания по обвинению России в ударах по больницам в Идлибе запущена властями США

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти США стали инициаторами кампании по обвинению России в ударах по гражданским объектам в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду сообщается на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство выступило с соответствующим заявлением после публикации 6 мая американской газеты "Вашингтон пост", в которой присутствуют обвинения в адрес российских и сирийских военных в якобы преднамеренном нанесении авиаударов по "больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры" в провинции Идлиб.

"Представляется, что наблюдаемая нами кампания по дезинформации запущена с подачи официальных властей США. Дело в том, что Вашингтону выгодно сохранять в неприкосновенности так называемый идлибский территориальный анклав", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что авторы материала "не говорят ни слова о реальной причине всех бед в сирийской провинции Идлиб, где власть оказалась захвачена международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН, а также национальным законодательством США".

Целью подобной информационной кампании, подчеркнули на Смоленской площади, является искусственное торможение "процесса ликвидации международных террористов в Сирии", а также затягивание вооруженной конфронтации.

"Тем самым обеспечивается предлог для сохранения собственного вооруженного присутствия в этой стране, которое препятствует возобновлению доступа законных властей САР к богатым природным ресурсам сирийского Заевфратья и создает барьер на пути свободного перемещения людей и товаров по международной автомагистрали Дамаск - Багдад, проходящей через оккупированный США район Эт-Танфа", - резюмировали в МИД.

Ситуация в Идлибе

Решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в Идлибе было принято президентами России и Турции 17 сентября прошлого года в Сочи. 4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ). Он не исключил их наступление на Хаму, столицу одноименной провинции.

6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. 6 мая сирийское государственное агентство САНА сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.