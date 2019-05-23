Комитет Госдумы поддержал законопроект об упрощении декларирования сельских депутатов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействии коррупции на заседании в четверг поддержал законопроект, упрощающий порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.

Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента в начале апреля вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, устраняет необходимость для сельских депутатов собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года они не делали крупных покупок (земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду). Если таких покупок не было, сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.

Как сообщил председатель комитета Василий Пискарев, в первом чтении документ будет рассмотрен Госдумой 28 мая.

Ранее Турчак пояснял, что по вопросам декларирования к нему неоднократно обращались сельские депутаты, значительная часть которых осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - учителя, врачи, социальные работники, которые получают единственный доход по основному месту работы, а полномочия депутата осуществляют на общественных началах. По мнению секретаря генсовета единороссов, для таких депутатов "сбор всех необходимых для декларации справок зачастую превращается в большую трудность", поскольку "нужно отпрашиваться с работы, ехать за сотни километров от своего села за необходимыми документами, чтобы получить выписки из банка, ведомств, необходимо тратить свои личные средства".

16 мая Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект, инициированный Турчаком в связи с порядком декларирования местных депутатов. Вместо предусмотренной в настоящее время нормы о сложении полномочий муниципальными депутатами за предоставление недостоверных или неполных сведений в декларациях документ вводит возможность альтернативных мер ответственности, например, предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата, при этом сохраняется возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если были допущены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства.