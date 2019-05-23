Вопрос самовыдвижения исключили из законопроекта о выборах губернатора Липецкой области

ТАСС, 23 мая. Комитет по государственному устройству Липецкого областного совета депутатов рекомендовал к рассмотрению на сессии депутатов законопроект о выборах губернатора, из которого была исключена процедура самовыдвижения. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального парламента Ольга Родионова.

"На комитет была представлена уточненная редакция законопроекта [председателя Липецкого облсовета депутатов Павла] Путилина - без процедуры самовыдвижения. Этот законопроект и поддержал комитет для вынесения на сессию депутатов 30 мая", - сказала Родионова.

В региональный парламент были поданы три законопроекта об изменениях в закон о выборах губернатора Липецкой области, предполагающие введение процедуры самовыдвижения. Один из них был отозван автором инициативы, другой отклонен.

Председатель Липецкого облсовета депутатов Павел Путилин в своем проекте предлагал увеличить избирательный фонд кандидата с 50 млн до 100 млн рублей; дать возможность участия в выборах и самовыдвиженцам, и кандидатам, выдвинутым партиями; снизить муниципальный фильтр с 7% до 6%; обязать самовыдвиженцев собрать подписи 1% избирателей, зарегистрированных на территории региона.

Вопрос участия самовыдвиженцев в сентябре в выборах губернатора Липецкой области стал обсуждаться после заявления врио губернатора региона Игоря Артамонова, который не состоит в какой-либо партии, о намерении участвовать в выборах. Согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.