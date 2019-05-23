Российско-американские консультации по антитеррору продолжатся летом

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Диалог между Россией и США по антитеррору будет продолжен нынешним летом на уровне экспертов и заместителей глав внешнеполитических ведомств. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

"Встреча на экспертном уровне состоится в Вене 6 июня, а в третьей декаде июля мне предстоит встретиться там же с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, - отметил высокопоставленный дипломат. - Круг тем, намеченных для обсуждения, достаточно широк и насчитывает ряд вопросов, связанных с терроризмом, который обе стороны рассматривают в качестве серьезной угрозы".

Среди этих тем собеседник агентства назвал, в частности, ситуацию в Афганистане, создание доступной для обеих сторон базы данных и системы отслеживания перемещений иностранных террористов-боевиков, поиск общих подходов к формированию в ООН санкционных списков террористов и террористических организаций.

Коснувшись атмосферы дискуссий, Сыромолотов напомнил высказывание госсекретаря США Майкла Помпео, который назвал взаимодействие Москвы и Вашингтона в области антитеррора примером международного сотрудничества. Правда, замглавы МИД РФ предпочел дипломатично воздержаться от восторженных оценок и лишь напомнил о том, что "в конце прошлого года американская сторона предложила начать новый, равноправный, учитывающий взаимные национальные интересы диалог по антитеррору".

"С таким предложением мы согласились, и пока диалог развивается в конструктивном ключе, - сказал он. - Разумеется, взгляды и позиции сторон нередко расходятся, например по вопросу о листировании террористов и террористических организаций, однако мы пытаемся найти общие подходы и выработать взаимоприемлемый механизм по согласованию таких списков".