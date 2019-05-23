Замглавы МИД РФ: Юго-Восточная Азия и Европа могут оказаться под ударом террористов

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Очередными мишенями террористов могут стать страны Юго-Восточной Азии и Европы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

"Наибольшая угроза нависла, пожалуй, над Юго-Восточной Азией и Европой", - отметил он.

"В Европу с миграционным потоком проникло множество террористов, - пояснил высокопоставленный дипломат. - Они уже установили связи с организованной преступностью. Там все это тлеет, но может выстрелить очень сильно".

Коснувшись ситуации в Юго-Восточной Азии, замглавы МИД РФ предположил, что в этом регионе под ударом могут оказаться в первую очередь достаточно бедные страны с внутренним конфликтным потенциалом и несовершенным законодательством.