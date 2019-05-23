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Путин поздравил Моди с победой партии "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах

Президент подтвердил готовность к продолжению плодотворных личных контактов с премьером Индии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с убедительной победой партии "Бхаратия джаната парти" на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

"Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии Вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии", - подчеркнул в поздравлении глава российского государства.

Путин подтвердил готовность к продолжению плодотворных личных контактов с Моди и совместной работы как по наращиванию всего комплекса двусторонних связей, так и конструктивного взаимодействия в международных делах.

Всеобщие выборы закончились в Индии 19 мая, когда был проведен финальный этап выборов. Итоги голосования должны быть официально объявлены 23 мая. Предварительные результаты и опубликованные экзитполы свидетельствуют о победе находящегося у власти в Индии "Национально-демократического альянса" во главе с "Бхаратия джаната парти" (БДП), лидером которой является действующий премьер Моди.

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Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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