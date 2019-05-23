МИД РФ: принципы ближневосточного урегулирования не могут быть подвергнуты пересмотру

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил по телефону с генеральным секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саибом Арикатом недопустимость ревизии международно признанных принципы палестино-израильского урегулирования. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обмен мнениями о путях преодоления застоя в палестино-израильском переговорном процессе, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом была подчеркнута недопустимость ревизии международно признанной основы ближневосточного урегулирования, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, положениями Арабской мирной инициативы и утвержденным на Мадридской мирной конференции 1991 года принципом "мир в обмен на территорию".

"Акцентировалось, что ООП была и остается единственным законным представителем палестинского народа и никто другой не имеет мандата и права выступать от его имени в ходе форумов и конференций, посвященных задаче установления прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке", - добавили в министерстве.

В конце сентября 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что администрация США планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта. 3 мая старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщил, что так называемая сделка века будет включать в себя политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Детали плана будут раскрыты в начале июня.