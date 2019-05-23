В МИД РФ не исключают расширения ЕАЭС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая в четверг на круглом столе в Общественной палате РФ, не исключил подключения ряда стран к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Иногда спрашивают: а будет ли расширяться ЕАЭС? Да, естественно, - сказал замминистра. - Но хочу подчеркнуть, что никто в ЕАЭС никого не затягивает".

Высокопоставленный дипломат обратил внимание на ряд существующих сегодня политических и экономических препятствий для присоединения к организации ряда стран, в том числе Молдавии. "Эти препятствия очевидны, но при этом Молдавия отлично ощущает себя в СНГ, - отметил он. - Так что наши партнеры должны понимать, что сотрудничество с ЕАЭС - это выгодно".

В этой связи Панкин подчеркнул важность создания внутри ЕАЭС единой позиции по сотрудничеству с внешними партнерами. "У них есть интерес к ЕАЭС, и важно чтобы нашим партнерам не приходилось на разных условиях налаживать отношения с каждой страной организации", - пояснил замминистра.

Панкин отметил, что Россия никогда не использует давление и другие недобросовестные методы для продвижения своих интересов в рамках ЕАЭС.

По его словам, очевидно, что проект ЕАЭС не нравится ряду западных стран. "Западом ведется осознанная информационная кампания, где ЕАЭС рассматривается как желание России выделится за счет своих соседей - бывших союзных республик", - обратил внимание дипломат.

"ЕАЭС действует исключительно на принципе консенсуса, - подчеркнул Панкин. - Мы не подавляем, не используем какие-то недобросовестные методы для продвижения своих идей".

Вместе с тем, как отметил замминистра, на сегодняшний день внутри ЕАЭС существуют трудности. "Есть противоречия, которые часто замедляют решение задач, например, дележка таможенных пошлин, - пояснил он. - Но никогда нельзя отрицать своих слабостей".